Martin Schulz bei seinem kurzen Statement in Berlin. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Nach noch nicht einmal einem Jahr im Amt ist Martin Schulz als SPD-Vorsitzender zurückgetreten. "Ich scheide ohne Bitterkeit und ohne Groll aus diesem Amt", sagte er in einer kurzen Erklärung in Berlin.



Mit seinem Schritt habe er "den Wunsch verbunden, dass durch die personelle Klärung, die wir an der Spitze der Partei jetzt einleiten werden, der Blick der Mitglieder unserer Partei auf den Koalitionsvertrag gelenkt wird". Es sei "ein guter Koalitionsvertrag", sagte Schulz.