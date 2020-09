Massenproteste in Chile am vergangenen Freitag. Archivbild

Quelle: Francisco Estrada/NOTIMEX/dpa

Nach den Massenprotesten ist der landesweite Ausnahmezustand in Chile beendet worden. Zuvor hatte Präsident Sebastian Pinera die entsprechenden Dekrete für die Aufhebung des Ausnahmezustandes in allen Regionen unterzeichnet. In einigen Städten kam es am Sonntag erneut zu Großkundgebungen mit mehreren Tausend Demonstranten.



Pinera sieht sich seit dem 19. Oktober mit beispiellosen sozialen Protesten konfrontiert. Die Demonstranten fordern seinen Rücktritt und eine grundlegende Änderung der Wirtschaftspolitik.