Im Hinblick auf Staus in den kommenden zwei Wochen verweist Schreckenberg vor allem auf dem Umstand, dass Heiligabend in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt: "Bei drei Tagen mit geschlossenen Geschäften wird es am Samstag, dem 23. Dezember, einen erheblichen Einkaufsverkehr geben." Dieser falle vermutlich mit dem Besucherverkehr zu Weihnachten zusammen. Einen Tag zuvor, am 22. Dezember, werden wegen des Beginns der Weihnachtsferien in zahlreichen Bundesländern viele Urlauber unterwegs sein, vor allem in Richtung der Skigebiete in den Alpen. "Sie treffen dann in Süddeutschland auf den Berufsverkehr", prognostiziert Schreckenberg. Zwischen Weihnachten und Neujahr und zu Jahresbeginn sieht er keine erhöhte Staugefahr. Allerdings hänge dies sehr von der Witterung ab.