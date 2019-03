Thorsten Schäfer-Gümbel gibt alle Ämter auf. Archivbild.

Der hessische SPD-Landtagsfraktionschef und Parteivorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel will sich aus der Politik zurückziehen. Er kündigte laut Parteikreisen in Wiesbaden an, im Herbst sein Landtagsmandat und damit auch den Vorsitz der Fraktion aufzugeben.



Im November wolle er auch nicht mehr als Vorsitzender der hessischen SPD kandidieren. Aus Berlin ist zu hören, dass Schäfer-Gümbel ebenfalls nicht mehr als stellvertretender Bundesvorsitzender der Partei kandidieren wird.