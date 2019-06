Malu Dreyer könnte Andrea Nahles interimsweise beerben. Archiv

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Nach der Rücktrittsankündigung der SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles ist die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer als Übergangs-Parteichefin im Gespräch. Darüber werde die engere Parteiführung am späteren Nachmittag in Berlin beraten, erfuhr Reuters. Eine Entscheidung gebe es noch nicht.



Die Geschäfte des Fraktionsvorsitzenden werde wohl der dienstälteste Fraktionsvize Rolf Mützenich übernehmen, sofern am Dienstag in der Fraktionssitzung keine Neuwahl stattfinde.