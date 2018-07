Bundesweit gibt es 47 Autobahnkirchen. Quelle: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Mit Gottesdiensten in vielen der 47 deutschen Autobahnkirchen haben die evangelische und katholische Kirche für ihre Gotteshäuser am Autobahnrand geworben. Seit den 1960er Jahren bieten die Kirchen den Reisenden und auch Berufstätigen einen Ort der Einkehr und kurzen Rast.



Angesichts eines immer aggressiveren Straßenverkehrs böten die Kirchen den Reisenden einen Ort der Einkehr und kurzen Rast, sagt etwa Pfarrer Michael Otto für die Evangelische Autobahnkirche Ruhr an der Autobahn in Bochum.