Außenminister Heiko Maas (SPD). Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Außenminister Heiko Maas (SPD) stellt angesichts des gewaltsamen Todes des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi deutsche Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien in Frage.



"Solange wir nicht wissen, was da geschehen ist, gibt es keine Grundlage, auf der positive Entscheidungen für Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien zu treffen sind", sagte Maas in der ARD. Saudi-Arabien ist in diesem Jahr bisher nach Algerien der zweitgrößte Kunde der deutschen Rüstungsindustrie.