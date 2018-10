Patrouillenboote für Saudi-Arabien. Archivbild Quelle: Stefan Sauer/ZB/dpa

Nach der von Saudi-Arabien eingestandenen Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi fordern mehrere Politiker einen Stopp aller Rüstungsexporte. Falls es nicht kurzfristig zu Konsequenzen innerhalb der saudischen Führung komme, müsse es "einen Stopp aller Waffenlieferungen geben".



Das sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen (CDU), der "Welt am Sonntag". Zuvor hatte auch FDP-Politiker Olaf in der Beek in der Zeitung einen Stopp aller Rüstungsexporte gefordert.