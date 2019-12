Der Schriftzug "Airbus Group". Archivbild

Die Rüstungs- und Raumfahrtsparte des Flugzeugbauers Airbus verhandelt mit dem Betriebsrat über ein hartes Sparpaket. Airbus Defence und Space müsse "robuste Maßnahmen ergreifen und die Kostenstruktur verbessern", weil die kurzfristige Perspektive "so kritisch ist wie nie zuvor", schrieb Spartenchef Dirk Hoke an die Mitarbeiter.



Der Auftragsbestand schrumpfe das dritte Jahr in Folge. Gewinn und Liquidität "sind in einem Maße betroffen, dass unser kurzfristiges Ergebnis unsere langfristigen Aussichten gefährdet".