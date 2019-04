Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Jürgen Hardt verteidigte die Fortsetzung von Rüstungsexporten mit deutschen Komponenten an Saudi-Arabien im Rahmen gemeinsamer europäischer Rüstungsprojekte. Im ZDF-Morgenmagazin sagte er: "Ich glaube das wichtigste ist, dass wir uns als Deutsche gegenüber unseren europäischen Partnern nicht ins Unrecht setzen und dass wir uns an das was wir vereinbart haben vor Jahren als wir die Rüstungsprojekte gemeinsam eingeleitet haben, auch halten."



Anders sei eine engere außenpolitische Zusammenarbeit der EU nicht zu erreichen. Dieses Ziel verlange auch ein Stück weit zu "akzeptieren, was Franzosen und Briten und andere denken", ergänzte der CDU-Politiker. Hardt lobte darüber hinaus die "konstruktive Rolle" Saudi-Arabiens bei der Suche nach einer friedlichen Lösung im Jemen-Konflikt. Das solle honoriert werden. Insgesamt sei Saudi-Arabien ein "wichtiger Player" in der Golf-Region.