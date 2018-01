Ausfuhrgenehmigungen bezeichnen nicht die tatsächlichen Ausfuhren, sondern beziehen sich auf Waffengeschäfte in der Zukunft. Sie gelten gleichwohl als Gradmesser für den grundsätzlichen Kurs in der Rüstungspolitik. Auch die Sammelausfuhrgenehmigungen, die zumeist im Rahmen von Rüstungskooperationen zwischen Nato- oder EU-Staaten erfolgen, stiegen signifikanten an: von 58,7 Millionen Euro 2016 auf 324,9 Millionen Euro 2017.



Zu den zehn größten Kunden im Bereich der Einzelgenehmigungen zählen fünf Drittländer, die in Spannungsgebieten liegen. An der Spitze liegt mit 1,36 Milliarden Euro wie schon 2016 Algerien. Einen besonders deutlichen Anstieg von 77 Prozent gab es bei Ägypten, das im vergangenen Jahr Rüstungsgüter im Wert von mehr als 708 Millionen Euro bezog. Auf 254 Millionen Euro halbierten sich dagegen im Vergleich zu 2016 die Exportgenehmigungen für Saudi-Arabien. Bei den Vereinigten Arabischen Emiraten beträgt der Zuwachs mehr als 25 Prozent auf 213 Millionen Euro.