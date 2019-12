Nutri-Score ist eine farbliche Nährwertkennzeichnung. Archivbild

Quelle: Patrick Pleul/zb/dpa

Aus der Lebensmittelwirtschaft wird der Ruf nach Änderungen an der geplanten neuen Kennzeichnung Nutri-Score laut. Der Lebensmittelverband Deutschland fordert etwa, die Rechte an eine übergeordnete europäische Institution zu geben. Nur so könne man sämtliche Ernährungsgewohnheiten in Europa abbilden. Zudem solle es auch Änderungen bei den Berechnungsgrundlagen geben.



Nutri-Score bezieht neben dem Gehalt an Zucker, Fett und Salz auch Bestandteile wie Ballaststoffe oder Proteine mit ein und gibt dann einen einzigen Wert an.