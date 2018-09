In der ersten Reihe marschierten die AfD-Landesvorsitzenden von Thüringen, Sachsen und Brandenburg, Björn Höcke, Jörg Urban und Andreas Kalbitz, Seite an Seite mit den Pegida-Frontmännern Lutz Bachmann und Siegfried Däbritz. Einmal mehr übte die AfD den Schulterschluss mit der fremdenfreindlichen Pegida-Bewegung und anderen Gleichgesinnten - auch das ein Zeichen aus Chemnitz. In einem Jahr wird in Sachsen, aber auch in Thüringen und Brandenburg gewählt.