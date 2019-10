Mehr als eine Million Menschen sind am Freitag in Chile gegen Präsident Sebastián Pinera auf die Straße gegangen. Allein an einem riesigen Protestmarsch in der Hauptstadt Santiago de Chile beteiligten sich mehr als 820.000 Menschen, wie die Stadtverwaltung unter Berufung auf die Polizei bekanntgab. Weitere Demonstrationen mit Zehntausenden Teilnehmern gab es auch in anderen chilenischen Städten.