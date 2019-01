Viorica Dancila

Quelle: ap

Dancila sieht ihr Land durch die Vorwürfe aus Brüssel diskriminiert: "Der Kampf gegen Korruption muss in allen Mitgliedstaaten der EU stattfinden. Schließlich findet Korruption in vielen Ländern statt. Da sollten wir alle an einem Strang ziehen." Auch Dragnea, der Mann, der sie zur Ministerpräsidentin gemacht hat, wettert gegen die EU: "Unser Land wurde wegen Dingen beschuldigt, die überall in der Europäischen Union passieren."