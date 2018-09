Der Chef der PSD in Rumänien: Liviu Dragnea. Archivbild Quelle: Vadim Ghirda/AP/dpa

Liviu Dragnea, Chef der regierenden rumänischen Sozialdemokraten (PSD), ist in erster Instanz zu drei Jahren und sechs Monaten Haft wegen Anstiftung zum Amtsmissbrauch verurteilt worden. Daraufhin demonstrierten erneut Tausende Rumänen unter anderem in Bukarest für den Rücktritt der Regierung.



Die PSD will am Freitag in einer Eilsitzung über das weitere Vorgehen entscheiden. In ersten Reaktionen nannten manche PSD-Politiker das Urteil "ungerecht". Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.