Für die repräsentative Studie "WhatsApp, Instagram und Co. - so süchtig macht Social Media" wurden zwischen dem 14. August und 16. September 2017 1.001 Jugegendliche zwischen 12 und 17 Jahren am Telefon befragt. Der Fragebogen bestand aus neun Fragen, die sie mit ja oder nein beantworten konnten. Dabei ging es unter anderem um beliebte soziale Medien, den Zeitaufwand für die Kontaktpflege über soziale Medien, Schlafdefizite sowie Auswirkungen der Nutzung bis hin zu möglichen Konflikten mit Eltern und Freunden. Bei vielen Ja-Antworten gehen Forscher von einer problematischen Nutzung mit Suchtpotenzial aus.