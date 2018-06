Die Grabkammer soll einer reichen Familie gehört haben. Quelle: Miki Peleg/Israelischen Altertumsbehörde /dpa

Israelische Bauarbeiter haben eine rund 2.000 Jahre alte Grabkammer am See Genezareth in Israel entdeckt. Der Eingang der rund zehn Meter unter der Oberfläche liegenden Höhle wurde von einem Bagger in Tiberias freigelegt, bestätigte eine Sprecherin der israelischen Altertumsbehörde.



Die Grabkammer aus der Römerzeit sei etwa zwei Meter hoch und habe neben einem Eingangsraum und einer zentralen Kammer vermutlich mehr als zehn Grabnischen. Es seien verzierte Knochenkisten aus Stein und Keramik gefunden worden.