In Österreich ist ein voll besetzter Reisebus auf einer Schneefahrbahn auf einem Alpenpass verunglückt. Nach Angaben des Roten Kreuzes gab es am Pass Gschütt im Bezirk Gmunden zwei Schwer- sowie bis zu 30 leicht Verletzte.



Laut Medienberichten soll es sich bei den Verunglückten um eine asiatische Reisegruppe handeln. Der Alpenpass, an dem der Unfall passierte, liegt an der Grenze zwischen den Bundesländern Salzburg und Oberösterreich. Die Passstraße wurde für den gesamten Verkehr gesperrt.