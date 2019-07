Heftige Niederschläge gab es auch in Schleswig-Holstein. Wegen eines Unwetters musste am Abend ein Teil des "Wacken Open Air"-Geländes geräumt werden. Die Fans wurden aufgefordert, in den Fahrzeugen Schutz zu suchen. In der Flensburger Innenstadt überspülte starker Regen zahlreiche Straßen. Einige wurden gesperrt, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle sagte. Besonders am Hafen gab es Probleme. Dort reichte das Wasser bis an die Gebäude heran. Für Teile Schleswig-Holsteins galten am Mittwoch zeitweise Unwetterwarnungen - ebenso für Teile Ostdeutschlands.