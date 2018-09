Spix-Aras sind extrem selten. Archivbild Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Der Kleine Blaue Ara oder auch Spix-Ara, bekannt geworden durch den Kinofilm "Rio", ist vom Aussterben bedroht. Nun sollen rund 50 in europäischer Gefangenschaft aufgewachsene Exemplare nach Brasilien gebracht und dort in der Wildnis ausgesetzt werden. Die Tiere werden in einer Zuchtstation in Berlin auf den Transport vorbereitet.



Anfang 2019 werden sie dann in ein 29 Hektar großes Schutzgebiet in Brasilien gebracht. In die freie Wildbahn sollen die Aras im Jahr 2021 entlassen werden.