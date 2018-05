Zoll findet Rekordmenge gefälschtes Handyzubehör. Quelle: Boris Roessler/dpa

In einer großen Aktion haben Frankfurter Zollfahnder 18 Paletten mit gefälschtem Handyzubehör wie Kopfhörer, Akkus und Speicherkarten sichergestellt. Insgesamt seien mehr als 60.000 Artikel entdeckt worden, teilte der Zoll mit.



Den Markenherstellern wären Millionenschäden entstanden, wenn die nachgemachte Ware in den Verkauf gelangt wäre. Die Plagiate waren in 150 Kartons gefunden worden. Bei den sichergestellten Waren wurden Markenrechts- und Designverletzungen festgestellt.