Sie gehe "optimistisch, aber auch sehr bestimmt in die Gespräche", sagte Merkel kurz vor Beginn der Verhandlungen. Sie werde sehr darauf achten, dass zügig verhandelt werde. Auch SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles beteuerte: "Wir sollten versuchen, das jetzt zügig zu verhandeln. Wir warten ja nun schon in Deutschland lang genug auf eine Regierung. Aber das lag ja auch nicht nur an der SPD", sagte sie in der ARD. Sie warnte aber davor, vorab ein Enddatum für die Gespräche festzulegen: "Ich würde mir ungerne dann doch solche absoluten Enddaten setzen, dann gibt's wieder Nachtsitzungen, wo alle übermüdet sind. Gerne zügig, aber auch mit der nötigen Sorgfalt."



Nahles äußerte sich zuversichtlich, der Union Zugeständnisse abringen zu können: Mit Blick auf Forderungen ihrer Partei in der Gesundheitspolitik, beim Familiennachzug von Flüchtlingen und bei der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen sprach Nahles von "wichtigen Anliegen", die "gut begründet sind". "Und deswegen bin ich auch voller Mut, dass wir da viel rausholen."