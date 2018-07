Zunächst muss der Minister auf freiwillige Nachrüstung der Lkw setzen, denn eine gesetzliche Pflicht kann nur auf Ebene der Europäischen Union eingeführt werden. Und die lässt laut Plänen der EU-Kommission bis 2022 auf sich warten. Scheuer will aber auch auf Betreiben des Bundesrats in Brüssel Druck machen. "Wir werden schon in diesem Halbjahr dafür sorgen, die notwendigen Beschlüsse zu fassen", sagte Scheuer mit Blick auf die EU.



Scheuer will selbst mit gutem Beispiel voran gehen: Bis 2019 sollen die Nutzfahrzeuge aller nachgeordneter Behörden mit einem Abbiege-Assistenten ausgerüstet werden. Den Anfang mache die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) mit mehr als 260 Lkw. "Zukünftig sollte kein Lkw mehr unterwegs sein, der nicht mit einem Abbiegeassistenten ausgerüstet ist", erklärte Scheuer.