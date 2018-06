Die CEBIT ist dieses Jahr auch Start- und Landezone für Drohnen, die in abendlichen Flugschauen gleich zu Hunderten von ihren Leistungen überzeugen. Unbemannte Kopter und Drohnen erledigen mittlerweile in vielen Industriebereichen wichtige Aufgaben, gerade da, wo es für Menschen zu gefährlich wäre. Tauchgänge, Rettungseinsätze - die Drohnenvorführungen auf der CEBIT sind beeindruckend. Und vielleicht geht es demnächst ja auch für uns alle in die Luft. Das Flugtaxi – auf der CEBIT ist es bereits Realität.