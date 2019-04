EuGH soll Barzahlung von Rundfunkbeiträgen klären. Archivbild

Quelle: Jens Kalaene/ZB/dpa

Darf der Rundfunkbeitrag auch bar bezahlt werden? Diese Frage hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) weitergeleitet. Zwei Wohnungsinhaber hatten gegen den Hessischen Rundfunk (HR) geklagt, weil sie laut Gericht Rundfunkbeiträge bar bezahlen wollten (Az.: BVerwG 6 C 5.18).



Der HR hatte das mit Hinweis auf seine Beitragssatzung abgelehnt, in der geregelt ist, dass der Beitrag nur durch Lastschrifteinzug oder Überweisung bezahlt werden kann.