Die kommenden Tage sind für Martin Schulz entscheidend. Quelle: Peter Kneffel/dpa

Zwei Tage vor der SPD-Entscheidung über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen hat Parteichef Martin Schulz bei den Mitgliedern noch einmal eindringlich für diesen Weg geworben.



Der Parteivorsitzende mahnte in einem Rundschreiben, die Entscheidung beim Bundesparteitag in Bonn sei "von enormer Bedeutung für die Zukunft in Deutschland (...), in ganz Europa - und für die SPD". Er betonte: "Ich selbst bin überzeugt, dass es sich lohnt, mit CDU und CSU Koalitionsverhandlungen aufzunehmen."