Anton Schipulin

Der russische Biathlet Anton Schipulin beendet seine Karriere. Er werde am Samstag beim World Team Challenge auf Schalke ein letztes Mal starten, sagte der 31-Jähige. "Dieses Rennen ist für mich das letzte in meiner Profikarriere. Ich habe die ernsthafte Entscheidung getroffen."



Gegen den Staffel-Olympiasieger von 2014 hatten die österreichischen Behörden zuletzt Ermittlungen wegen Dopingverdachts aufgenommen. Bis dahin hatte es nie konkrete Dopingvorwürfe gegen Schipulin gegeben. Trotzdem wurde er vom IOC nicht zu den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang zugelassen.