Die Sowjetunion hatte mehr als 300.000 Soldaten und mehr als 12.000 gepanzerte Fahrzeuge in Ostdeutschland stationiert. "Sie hätten praktisch die gesamte Grenze mit ihren Panzern schließen können, aber sie blieben in ihren Kasernen", erklärt Vladislav Zubok, Experte für Sowjetgeschichte an der London School of Economics. "Der sowjetischen Führung war klar, dass es nicht möglich war, die Paste wieder in die Tube zu drücken. Eine neue Ära begann."