Präsident Wladimir Putin hebt in einem Schreiben an Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Bedeutung von Notre-Dame als historisches Symbol Frankreichs hervor. Die Tragödie der letzten Nacht habe die Russen ins Herz der getroffen. Er hoffe auf einen Wiederaufbau. Dazu ist er offenbar auch zu praktischer Hilfe bereit. Der Präsident, so sagte ein Sprecher, habe angeregt, russische Spezialisten nach Frankreich zu schicken. Sie hätten Erfahrung in der Restaurierung von historischen Kulturgütern.