Wahlkampfveranstaltung mit US-Präsident Donald Trump. Quelle: Susan Walsh/AP/dpa

Die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Virginia hat eine Russin wegen mutmaßlicher Einmischung unter anderem in die bevorstehenden US-Kongresswahlen angeklagt. Es handele sich um eine 44-jährige Frau aus St. Petersburg namens Jelena Chusjajnowa, teilte das Justizministerium mit.



Chusjajnowa soll das Millionenbudget eines Projektes namens "Lakhta" verwaltet haben, das "Einflusskampagnen" unter anderem in den USA, in EU-Mitgliedsstaaten und in der Ukraine geführt haben soll.