Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko. Archivbild

Quelle: Sergei Grits/Pool/epa/dpa

Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko hat seinem Nachbarn Russland "Abzocke" bei den Energiepreisen vorgeworfen. Weder beim Gas noch beim Öl biete Russland faire Preise an. Das Öl werde teurer als auf dem Weltmarkt verkauft.



"Sie haben uns abgezockt", sagte Lukaschenko nach Berichten staatlicher Medien. Deshalb habe Belarus (Weißrussland) zuletzt Öl in Norwegen eingekauft.



Er wolle zudem mit den USA und mit Saudi-Arabien über Lieferungen zu Weltmarktpreisen verhandeln. Am 1. Feburar wird US-Außenminister Pompeo in der Hauptstadt Minsk erwartet. Lukaschenko wurde wegen seiner autoritären Politik lange von den USA gemieden.