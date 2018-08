Tänzerin Polina Semionova wurde ausgezeichnet. Quelle: Alina Novopashina/dpa

Die russische Primaballerina Polina Semionova (33) ist zur Tänzerin des Jahres gewählt worden. Die am Staatsballett Berlin auftretende Tänzerin wurde in der Jahresumfrage der Fachzeitschrift "Tanz" unter internationalen Kritikern zur Favoritin gewählt. Semionova war bereits im Jahr 2007 zur Tänzerin des Jahres gekürt worden.



Tänzer des Jahres 2018 wurde der New Yorker Modern-Dance-Spezialist Trajal Harrell (45). Zur Choreografin des Jahres wurde die Kanadierin Crystal Pite gewählt.