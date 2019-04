Als reale Zwischenetappe bei den Vorbereitungen zu diesen Flügen wird daher unser Erdtrabant angesehen. Dazu sollen 2024 und 2025 die Mondsonden "Luna-26" und "Luna-27" gestartet werden. Überdies hat in Moskau am 19. März eine Langzeitstudie für bemannte Mondflüge begonnen, an der sich auch das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum mit mehreren Experimenten beteiligt. Die langfristigen Pläne sehen nämlich vor, dass der Mond als Hub für Flüge zum Mars genutzt werden sollte, so dass man gerade auf ihm bemannte Stationen für lange Aufenthalte einrichten will.