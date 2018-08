Angela Merkel auf dem Heldenplatz in Tiflis. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Bei ihrem Besuch in Georgien hat Kanzlerin Angela Merkel die anhaltende Präsenz der russischen Armee in den abtrünnigen Provinzen Abchasien und Südossetien kritisiert. Sie setze sich dafür ein, dass das Thema "immer wieder auf die Tagesordnung kommt", sagte Merkel in Tiflis.



Russland hatte 2008 in den Georgien-Konflikt an der Seite der abtrünnigen Provinz Südossetien eingegriffen und die georgische Armee überrannt. Nach wie vor hat Moskau in Südossetien und Abchasien Militär stationiert.