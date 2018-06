Putin besucht eine russische Luftwaffenbasis in Syrien. Quelle: Mikhail Klimentyev/POOL SPUTNIK KREMLIN/dpa

Einen Tag nach der Ankündigung Moskaus zum Teilrückzug seiner Streitkräfte aus Syrien hat Russland die Zahl seiner eingesetzten Flugzeuge bereits reduziert. Mehrere Langstreckenbomber seien wieder in ihrem Heimatflughafen eingetroffen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.



Das Ministerium dankte den Piloten für ihren "kompetenten Einsatz". Am Montag hatte Kremlchef Wladimir Putin bei einem Besuch in Syrien den Teilabzug der russischen Truppen aus dem Bürgerkriegsland befohlen.