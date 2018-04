Massenvernichtungswaffen auf dem Staatsgebiet eines Nato-Mitgliedstaates vorzubereiten, [...] das ist nicht einmal aus der Welt von Science Fiction, sondern eher der Psychiatrie Sergej Netschajew, russischer Botschafter in Berlin

Die englische Gesundheitsbehörde aktualisierte am Samstag ihre Hinweise für Besucher zweier Lokale in Salisbury, in denen sich Skripal und seine Tochter vor ihrem Zusammenbruch aufgehalten hatten. Public Health England rief dazu auf, eventuell kontaminierte Kleidungsstücke und andere Gegenstände, die nicht gewaschen werden können, in Plastiktüten verpackt von der Behörde abholen zu lassen. Trotzdem sei das Gesundheitsrisiko niedrig.



Russlands Botschafter Netschajew bestritt unterdessen jede Verwicklung Russlands in den Anschlag. "Massenvernichtungswaffen auf dem Staatsgebiet eines Nato-Mitgliedstaates vorzubereiten, wozu man ein professionelles chemisches Labor und Experten benötigt, wobei die Folgen unumkehrbar sein können - das ist nicht einmal aus der Welt von Science Fiction, sondern eher der Psychiatrie", sagte er.