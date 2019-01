Die Teilnahme Russlands an den Olympischen Spielen ist gefährdet.

Quelle: Laurent Gillieron/KEYSTONE/dpa

Russland muss wegen des Dopingskandals um die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen im Februar in Südkorea bangen. Die Führung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) berät in Lausanne über Strafen bis hin zu einem Ausschluss der Sport-Großmacht. Möglich ist auch ein Verbot russischer Embleme und somit ein Start unter neutraler Flagge.



Russland steht im Verdacht, über Jahre hinweg systematisches, staatlich gedecktes Doping betrieben zu haben. Moskau bestreitet das.