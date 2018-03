Russischer Ex-Spion wohl vergiftet. Quelle: Steve Parsons/PA Wire/dpa

Der ehemalige russische Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Yulia sind höchstwahrscheinlich Opfer von Nervengift geworden. Das teilte der Chef der britischen Anti-Terror-Einheit, Mark Rowley, in London mit.



Skripal und seine Tochter waren am Sonntag in der Kleinstadt Salisbury bewusstlos aufgefunden worden. Sie kämpfen seitdem um ihr Leben. Die Erkenntnisse der Polizei dürften Spekulationen anheizen, der Kreml könne seine Hände bei dem mutmaßlichen Giftanschlag im Spiel haben.