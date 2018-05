Wie die britische BBC berichtete, wurden Skripal und eine Begleiterin am Sonntag bewusstlos auf einer Bank in einem Einkaufszentrum in der Stadt Salisbury gefunden, wo der Russe auch lebte. Anschließend sei die Gegend von Teams in Schutzanzügen dekontaminiert worden. Eine Augenzeugin sagte, die Frau sei an den Mann gelehnt gewesen, dieser habe eigenartige Handbewegungen gemacht und in den Himmel geschaut. Die Polizei identifizierte die beiden nicht, teilte aber mit, dass zwei Personen nach mutmaßlichem Kontakt mit einer unbekannten Substanz auf der Intensivstation behandelt würden.