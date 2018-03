Kanzlerin Merkel verurteilt den Giftanschlag auf einen Ex-Spion. Quelle: Andrew Matthews/PA Wire/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Giftanschlag gegen einen russischen Ex-Doppelagenten in der südenglischen Stadt Salisbury auf das Schärfste verurteilt.



In einem Telefonat mit der britischen Premierministerin Theresa May betonte sie laut Regierungssprecher Steffen Seibert, sie nehme die Einschätzung zur Frage einer russischen Verantwortung für den Anschlag "außerordentlich ernst". Es liege an Russland, "rasche Antworten auf die berechtigten Fragen der britischen Regierung zu geben."