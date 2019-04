Regisseur Kirill Serebrennikow.

Quelle: Pavel Golovkin/AP/dpa

Der russische Regisseur Kirill Serebrennikow ist überraschend nach rund anderthalb Jahren aus dem Hausarrest in Moskau entlassen worden. Der 49-Jährige dürfe die Stadt aber nicht unerlaubt verlassen, meldet die Agentur Interfax unter Berufung auf ein Gericht. Demnach muss er bei der Polizei um Erlaubnis bitten, wenn er Moskau verlassen will. Sein Reisepass ist eingezogen.



Die russische Justiz wirft Serebrennikow weiterhin die Veruntreuung staatlicher Fördermittel in Millionenhöhe vor.