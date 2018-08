Russische Soldaten (Symbolbild). Quelle: epa Zurab Kurtsikidze/EPA/dpa

Nach einem Gottesdienst hat ein junger Mann in der Unruheregion Dagestan in Südrussland fünf Menschen erschossen. Alle Todesopfer seien Frauen, teilten die Behörden mit. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei erschossen. Russische Medien spekulierten über einen islamistischen Hintergrund.



Im Nordkaukasus kommt es immer wieder zu Schießereien, die sich besonders gegen Behörden richten. In der Region kämpfen kriminelle Banden sowie radikalislamische Gruppen gegen die Zentralregierung.