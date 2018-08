Passagierflugzeug der Saratow Airlines am Flughafen Moskau-Domodedowo Quelle: imago

Ein russisches Passagierflugzeug mit mehr als 70 Menschen an Bord ist im Gebiet Moskau nach vorläufigen Erkenntnissen der Behörden abgestürzt. Die Maschine der Fluggesellschaft Saratow Airlines vom Typ An-148 sei nach dem Start vom Flughafen Domodedowo vom Radar verschwunden, teilte der Zivilschutz mit.



Ein Team sei zum mutmaßlichen Absturzort südöstlich von Moskau unterwegs. An Bord der Maschine seien 65 Passagiere und 6 Besatzungsmitglieder. Das Flugzeug war unterwegs in die Stadt Orsk.