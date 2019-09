Bewaffnete Terroristen versuchen, illegal die Grenze nach Tadschikistan zu überqueren. So lautet die Ausganssituation für eines der Szenarien, die Russlands Militär derzeit trainiert. Die fiktiven Extremisten wurden erfolgreich zurückgeschlagen, russische und tadschikische Truppen konnten die Kontrolle über das Territorium widererlangen, meldet der zuständige General nach der Übung zufrieden. "Die Republik Tadschikistan hat eine gemeinsame Grenze mit Afghanistan. Jeder weiß, dass die militärische und politische Situation in dieser Region kompliziert ist und sich schnell ändern kann. Deswegen ist die Sicherung dieser Grenze so wichtig", führt Rachmonzoda Miralizoda, Kommandeur der tadschikischen Luftlandetruppen, aus.