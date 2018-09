Das Brisante an Wostok ist, dass das größte Manöver seit 1981 in eine brenzlige internationale Lage fällt. So lenkt das russische Manöver auch den Blick ins Mittelmeer. In Syrien zeichnet sich eine Offensive der Regierungsarmee gegen die letzte Rebellenhochburg Idlib ab, die Angst vor einem neuen, großen Blutvergießen ist groß. Russland hat im östlichen Mittelmeer eine starke Flotte zusammengezogen. Auch die übt nach Angaben des Kremls nur. "Wir spekulieren nicht über die Absichten der russischen Flotte, aber es ist wichtig, dass alle Akteure in der Region Zurückhaltung üben und verhindern, dass sich eine ohnehin schon desaströse humanitäre Lage in Syrien weiter verschlechtert", sagt eine NATO-Sprecherin.