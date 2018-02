Dies war eine rücksichtslose Cyber-Attacke, die international Konsequenzen haben wird. Stellungnahme aus dem Weißen Haus

Der Virus, der in der Ukraine, im Westen und auch in Asien Schäden in Milliardenhöhe verursacht haben soll, sei Teil der ständigen Versuche des Kreml, die Ukraine zu destabilisieren, hieß es aus dem Weißen Haus. "Dies war eine rücksichtslose Cyber-Attacke, die international Konsequenzen haben wird", hieß es. Die genaue Art der Gegenmaßnahmen wurde aber nicht genannt. Zuvor hatte bereits die britische Regierung in einer Stellungnahme erklärt, man könne "fast sicher" sein, dass Russland hinter dem groß angelegten Hackerangriff stecke.