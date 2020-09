Kreml-Chef Wladimir Putin. Archivbild

Der Historiker Matthias Uhl erwartet bei der von Kremlchef Wladimir Putin angekündigten Freigabe von russischen Archiven zum Zweiten Weltkrieg keine großen Enthüllungen mehr. Die Geschichte zum Zweiten Weltkrieg sei weitgehend erforscht, meinte der Experte am Deutschen Historischen Institut in Moskau.



Putin hatte angekündigt, jenen, die das Andenken an den Sieg der Sowjetunion über Hitler vor 75 Jahren in den Schmutz ziehen sollten, das "Schandmaul" zu stopfen - mit Hilfe von Dokumenten aus den Archiven.