Zehn Milliarden Euro also gut investiert? Es ging ja in erster Linie ums Prestige. Punktsieg für Putin. Die wirtschaftliche Bilanz ist noch unausgegoren. Eisenbahn- und Fluglinien, Wohnungsvermieter, Taxifahrer, Hotels und Restaurants erlebten einen kleinen Boom. Die Getränkeindustrie sowieso. Die Einnahmen, die aus den Millionen Litern, die in den Stadien und Fan-Zonen konsumiert wurden, fließen dagegen ab. In die Kassen der Sponsoren und der FIFA.