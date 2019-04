William Barr vor dem Senatsausschuss. Archivbild

Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa

US-Justizminister William Barr will den Abschlussbericht von Robert Mueller zur Russland-Affäre veröffentlichen. Derzeit redigiere er sensibles Material aus dem knapp 400 Seiten umfassenden Dokument, schrieb er in einem Brief an die Vorsitzenden der Justizausschüsse im Senat und im Repräsentantenhaus.



Sensible Passagen sollen nicht freigegeben werden. Er gehe davon aus, dass der Bericht "bis Mitte April, wenn nicht früher" veröffentlicht werden könne, schrieb er.